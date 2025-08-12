Everton, Moyes dà il benvenuto a Grealish: "Conosciamo il suo livello, so qual è la sua ambizione"

L'Everton si rifà il look prendendo dal Manchester City Jack Grealish. Un arrivo in prestito con diritto di riscatto che sposterà gli equilibri nella rosa dei Toffees per la nuova stagione di Premier League, essendo vincitore della Champions League 2022-23. Voluto fortemente dal tecnico David Moyes, l'allenatore scozzese di 62 anni in seguito all'annuncio dell'esterno offensivo inglese ha rilasciato le prime impressioni ai canali ufficiali del club.

"Diamo il benvenuto a Jack all’Everton e siamo molto contenti di averlo con noi. Penso che lo stiamo prendendo in un buon momento, perché ha esperienza, conosce bene la Premier League e tutti noi siamo pienamente consapevoli del livello a cui può giocare. So che l’ambizione di Jack è quella di tornare nella nazionale inglese, quindi speriamo di poterlo aiutare a raggiungere questo obiettivo durante la stagione. Siamo tutti entusiasti di lavorare con lui e di offrirgli una piattaforma per mostrare la migliore versione di sé stesso". Di seguito le prime dichiarazioni rilasciate da Grealish.