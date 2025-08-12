Pruzzo: “Napoli favorito per lo scudetto, ma l’Inter è molto competitiva! E con Lookman…”

"C'è ancora da fare qualcosa". Intercettato al Bagno Cesare a Forte dei Marmi, Roberto Pruzzo si esprime così sulla Roma, in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. "Servono un paio di titolari in avanti. In difesa la squadra giallorossa numericamente è a posto, con cinque difensori per tre ruoli. Gasperini ora sta lavorando per cercare di trovare un'identità e in avanti è alla ricerca di un po' più di qualità".

Quale potrebbe essere l'attaccante ideale per la Roma?

"Due centravanti ci sono, uno è Dovbyk, l'altro il ventenne Ferguson su cui è giusto lavorarci. Non so se la Roma cerca un terzo attaccante, io credo che l'ideale sarebbe uno alla Lookman, un esterno veloce che salti l'uomo e faccia anche qualche gol"

Il Napoli intanto è il vero favorito per lo scudetto?

"Sembra di sì anche se comunque l'Inter era già forte di suo. Per i nerazzurri c'è da capire come andrà a finire la vicenda Lookman ma rimane molto competitiva".

Il Milan ti intriga?

"Varie società hanno investito più sugli allenatori che sui giocatori. Poi è chiaro che quando devi assemblare numerosi giocatori nuovi un po' di tempo ci vuole. Hojlund-Milan? Non credo voglia lasciare lo United perché vuol dimostrare di essere un grande attaccante. Se poi torna in Italia, con le giuste motivazioni può fare ottime cose".