Ass. Cosenza: “Jesus e Mazzocchi non sono da A! Conte non ha colpe, mancano i giocatori”

vedi letture

Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho iniziato a sentire scuse varie o addirittura chi dà la colpa a Conte, invece il tecnico è bravo ed ha fatto le scelte giuste a Verona. Il problema è che la squadra non c’è e non so se Buongiorno potrà cambiarla. Non iniziamo a cambiare gli allenatori, il problema sono i giocatori. In questi giorni il management del Napoli deve fare acquisti importanti con la priorità che è la difesa. Da quando non ci sono Koulibaly e Kim sono cominciati i problemi. Conte non c’entra nulla, non ci sono i giocatori e non c’è nemmeno Giuntoli che li sceglieva bene. Juan Jesus e Mazzocchi non sono calciatori da Serie A, poi i goal chi li dovrebbe fare mi chiedo. Sono abbonato in Curva B da anni e domenica sarò al Maradona per Napoli-Bologna.

Non mi aspetto niente domenica, forse solo con Buongiorno la difesa potrebbe diventare dignitosa. Poi Lobotka ed Anguissa sono bravissimi, ma non hanno i piedi per segnare. Non c’è più Hamsik, Fabian, non c’è Zielinski che potevano risolvere certe gare. Non capisco chi segna, non capisco chi c’è in difesa. La squadra del Napoli è modesta, peggio dell’anno scorso. Lo stadio Maradona? Da Assessore dico che De Laurentiis deve seguire le regole scritte nel codice degli appalti. Non bisogna più far chiacchiere e noi gli staremo affianco. Basta con le idee rivoluzionarie, parliamo di leggi e lo stadio Maradona non può essere regalato”.