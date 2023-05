Ass. Ferrante: "Bus scoperto? L'abbiamo chiesto tutti, magari ci sarà una sorpresa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli: "Allo stadio occorre intervenire con importanti lavori strutturali, importanti per la copertura, i posti. Bus scoperto? L’abbiamo chiesto tutti, noi per primi, ma non si è trovato l’accordo, immagino per problemi di sicurezza. Avere i ragazzi in giro per strada potrebbe dare luogo a dei rischi per la loro stessa incolumità, forse. Magari ci sarà una sorpresa all’ultimo momento. Non possiamo disporre della disponibilità dei giocatori, il presidente deve dare l’ok.

Impianto Napoli Futsal? Il PalaVesuvio potrebbe essere il posto ideale. Un bel periodo per lo sport a Napoli, un grande anno per me (ride, ndr). Per quanto riguarda l’impiantistica, stiamo lavorando molto per alcuni impianti sportivi.

Collana? Il 18 luglio ci sarà l’ultima sentenza, ci auguriamo favorevole alla gestione, si tende ad una gestione condivisa e pubblica con Regione, Comune e CONI.

Piscina Scandone? Terminiamo gli ultimi interventi, c’è stato un problema con i Vigili del Fuoco che ci hanno chiesto di integrare un cavillo, ma siamo pronti per la prossima stagione.

Disabili al Maradona? Stravolgere lo stadio non è possibile, sono stati creati oltre 130 posti in più per i disabili, bisogna capire cosa succederà. Se devono essere fatti i lavori per Euro2032 lo scenario cambierà totalmente.

Sentenza Juve? 700mila euro da pagare non è la soluzione. Il patteggiamento implica un riconoscimento di colpa, non credo sia una sentenza totalmente giusta".