Sassuolo, Romagna: "Il Napoli è una corazzata, noi abbiamo fatto il nostro"
Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, è tornato a giocare oggi in Serie A nel match contro il Napoli, a 5 anni dall'ultima volta. Il centrale neroverde ai microfoni di SassuoloChannel ha analizzato così la sconfitta contro gli azzurri: "Abbiamo provato a contrastare una corazzata come il Napoli, ci vuole molto equilibrio in queste partite contro grandi squadre e bisogna essere bravi ad aspettare l’occasione per riaprirla".
Ha proseguito Romagna nella sua analisi: "Purtroppo non è arrivata ma comunque abbiamo fatto la nostra prestazione che ci lascia la consapevolezza che con certe squadre serve essere perfetti per fare punti. Non è comunque una serata negativa. Noi difensori abbiamo tanto da lavorare, ma tutta la squadra partecipa alla fase difensiva perché in questo campionato basta mezza opportunità per fare male".
