Ass. Ferrante: "Legali al lavoro con quelli di ADL per convenzioni e concessioni Maradona"

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non ho la delega allo stadio Maradona. So, però, che i nostri legali stanno lavorando con quelli di De Laurentiis su questa possibilità di rimodulare le convenzioni e le concessioni già esistenti sulla base di una contrazione dei ricavi".

Statua Maradona all'esterno della stadio?

“Non ci siamo ancora perché il progetto è stato variato in parte. In particolare, la commissione per l’accesso agli impianti sportivi ci ha chiesto alcune modifiche che dovranno passare anche in giunta per essere approvate“.