Ass. Ferrante: "Nuovo centro sportivo a Bagnoli? Al Napoli piacerebbe"

vedi letture

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” è intervenuta l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. L’Assessore ha rilasciato dichiarazioni in merito alla firma della Premier Giorgia Meloni del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area di Bagnoli:

"È stato firmato l’accordo che prevede 1 miliardo e 200 milioni per Bagnoli e ci auguriamo che allo stanziamento di soldi seguiranno degli interventi effettivi. Il Sindaco e la Premier Meloni hanno rassicurato tutti dell’esistenza di progetti definitivi, per i quali si è in procinto di assegnare le opere alle ditte che hanno vinto gli appalti e le gare. Sembra effettivamente che questa volta Bagnoli possa ritrovare, dopo quasi 40 anni, un futuro di riqualificazione e di riorganizzazione. L’augurio è che si possa vedere Bagnoli, dopo che è stata fondamentale per l’industria italiana, diventare la base di un piano di riqualificazione culturale, sociale, turistico e sportivo. Si parla di lavori, come è stato detto dalla Premier Meloni e dal Sindaco, che si dovrebbero concludere entro il 2031. In questo c’è naturalmente anche la riqualificazione del Parco Dello Sport, che probabilmente sarà la prima opera finita tra le altre che dovranno realizzarsi, perché lì la bonifica è quasi conclusa. Ora bisogna ristrutturare gli impianti, che sono stati conclusi tanti anni fa e che poi sono stati abbandonati, e poi bisogna immaginare un piano di gestione.

Rinasce il centro tecnico del Napoli a Bagnoli? Ho notizie simili alle vostre. È necessario che tutto quello spazio sia gestito adeguatamente. Sapevo che c’era una seria intenzione della Federazione Tennis di creare il centro federale e so che questa trattativa è sospesa, ma non ne conosco il motivo. A questo punto può immaginarsi una soluzione, che credo sarebbe gradita a tutti. Si tratta di un’area limitrofa allo Stadio, dunque molto comoda per gli allenamenti. Parliamo di una società, quella del Calcio Napoli, alla quale indubbiamente può piacere una struttura come quella di Bagnoli, che diventerà uno dei fulcri principali della rinascita occidentale della città. Penso che entro la fine dell’anno dovremmo avere un po’ chiaro tutto lo sviluppo. Sono già stati fatti tanti passi in avanti anche per lo Stadio, in cabina di regia c’è anche il Ministro Abodi. Una volta che si è chiarito di voler procedere con lo Stadio Maradona, i progetti sull’impianto dovranno essere presentati entro il 2026 per poter partecipare ad Euro2032. Sicuramente sullo scenario Bagnoli con Fitto, Abodi e il Parco dello Sport, possiamo immaginare che ci sarà una velocizzazione, perché come dicevo i progetti sono tutti quasi pronti e soprattutto si deve concludere tutto entro il 2031, quindi spero che entro fine anno riusciremo a capire tutto con più precisione. Sono emozionata, perché da cittadina napoletana ho avuto il privilegio e la fortuna di poter essere all’interno dell’amministrazione ed essere l’Assessore allo Sport. Tra l’altro fortunata, perché abbiamo vinto lo Scudetto, la Coppa Italia con il Napoli Basket e con il Futsal. Sono felice di poter dire che quando si lavora con la volontà di risolvere i problemi e di portare qualcosa di buono alla città, alla fine accadono anche delle cose che ti aiutano. Ed è quello a cui stiamo assistendo per lo Stadio e per Bagnoli. Sono emozionata che Fuorigrotta e Bagnoli possano rinascere".