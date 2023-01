Ass. Ferrante: “Statua di Maradona? Iter fermo per indagini penali"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Emanuela Ferrante, Assessore allo sport del Comune di Napoli

"Quanto è accaduto non ha nulla a che fare con i tifosi napoletani. Credo di aver capito, approfondendo, che ci sono state frange ultras che si sono date appuntamento per gli scontri. Ciò che è certo, è che nulla hanno a che fare con i veri tifosi e tutto questo non ha niente a che fare con lo sport, ed è giusto sottolinearlo. Quello che il Comune di Napoli ha voluto dire in questo anno è che lo sport deve essere veicolo di valori, solidarietà, inclusione ed è ciò che sto cercando di fare con i nostri ragazzi.

Manifestazioni per Napoli-Roma? Sarebbe una bellissima idea. Per quanto riguarda il Comune, sicuramente si può immaginare di coinvolgere dei ragazzi e parlare con il Calcio Napoli. Siamo tutti dello stesso parere, non è questo lo sport e dobbiamo reagire contro queste manifestazioni di violenza che sono di quanto più lontano dallo sport. Dobbiamo ribellarci e immaginare delle iniziative concrete per manifestare il nostro disappunto e la nostra rabbia. Totti e Lavezzi con le maglie di Napoli e Roma? Si può immaginare, ma se non fossero loro che sono lontani e altrove, potremmo immaginarlo anche con giocatori attuali, oppure dei ragazzini, veri tifosi napoletani e romanisti.

Ciò che accade anche, purtroppo, anche nelle vie della nostra città e coinvolge i nostri ragazzi è indicativo di una povertà educativa pesante che affligge tutto il nostro Paese, frutto di un abbandono di quella che è l’idea di una cultura differente che coinvolga i ragazzi con tante iniziative che possano insegnare i valori dell’inclusione, rispetto del prossimo. Attraverso tutti i tipi di sport, i nostri ragazzi potrebbero imparare tanto. Mi sto muovendo affinché i ragazzi abbiano alternative, iniziative che possano interessarli, attraverso il mondo dello sport grazie anche al supporto di associazioni sportive.