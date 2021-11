Ass. Ferrante: "Statua Maradona posizionata definitivamente tra un mese. Sul museo..."

Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuta nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Domani sarà posizionata la statua per Maradona in un posto ad hoc, poi sarà spostata altrove per questioni amministrative. Domani sera la statua sarà portata via e sarà conservata dall'artista nel suo deposito, tra un mese poi sarà completato l'iter burocratico e la riposizioneremo nel posto in cui la posizioneremo per la giornata di domani".

IPOTESI MUSEO PER MARADONA ALLO STADIO?

"La delega allo stadio Maradona ce l'ha il sindaco Manfredi. Noi stiamo verificando lo stato dei garage sotterranei, mai utilizzati, perché averli così non ha alcun senso. Il muso è un'idea fantastica e c'è tutta la disponibilità per confrontarsi su questo tema, saremmo tutti ben contenti per avere un museo dedicato a Maradona".