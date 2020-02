Ass. Sport Cagliari: "Dispiace per la rivalità, c'è un astio inspiegabile. Nulla contro i napoletani"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Spano, assessore allo sport del Comune di Cagliari: “Cagliari è una città bella quasi quanto Napoli. Abbiamo un clima meraviglioso, un mare bellissimo. Quando ero giovane ero tifoso del Napoli perché Sivori era il mio idolo e quindi ancora oggi simpatizzo per gli azzurri".

RIVALITA' TRA TIFOSI - "Mi dispiace davvero che ci sia rivalità tra le tifoserie di Napoli e Cagliari anche perché i napoletani sono sanguigni come i cagliaritani. Siamo due città di mare, fatte di gente aperta e dal grande cuore. L’astio che c’è è inspiegabile e sono dispiaciuto soprattutto per il fatto che i napoletani non possono venire allo stadio, ma è la prefettura che decide. Noi ci atteniamo alle disposizioni".

NULLA CONTRO I NAPOLETANI - "Noi non abbiamo nulla contro i napoletani, anzi vi dico di più: i miei più grandi amici sono napoletani e sono stato anche difeso da un napoletano per cui potete immaginare la considerazione che ho di questo popolo. Io e noi cagliaritani in generale, amiamo Napoli e i suoi cittadini che hanno un animo nobile e sincero”.