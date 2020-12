Assenze? Alguacil sereno: "Noi giochiamo da Real Sociedad, non come singoli! Così vinceremo..."

Le assenze di David Silva e Oyarzabal non preoccupano Imanol Alguacil. Il tecnico della Real Sociedad in conferenza stampa ha risposto in maniera secca alla domanda sulle due indisponibilità.

Quando David Silva ti ha detto che non ce la faceva, ti sei disperato o te lo aspettavi? "Sapete benissimo che siamo diretti con i giocatori, noi saremo sempre la Real Sociedad, anche con le assenze giochiamo allo stesso modo, non sono preoccupato e non mi sono lamentato neanche 10 secondi, noi siamo la Real! Giochiamo contro una grande squadra, che ci renderà la vita difficile, ma siamo convinti di metterli in difficoltà, gioca la Real e non Silva o Oyarzabal, abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque!"

Che sensazioni ha? E' la partita più importante anche per lei. "Sono orgoglioso, giocheremo una gara importante, speriamo di vincere per i tifosi, sento i colori di questa squadra sin da piccolo, è anche la gara inaugurale allo stadio Maradona, per noi sarà un onore giocare la prima, ma lo sarà di più vincendo la partita, con rispetto ed umiltà ma anche ambizione. Se giochiamno come sappiamo, la portiamo a casa".