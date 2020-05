Assoallenatori, Ulivieri: "La prima opzione è quella di giocare tutte le partite"

Il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri è intervenuto ai microfoni di TMW in merito alle decisioni prese dal Consiglio Federale: "La volontà di riprendere i campionati chiudendo la stagione il 31 agosto è la cosa più giusta da pensare e che la Federazione potesse fare. C'è necessità di calcio in A, B e C. L'obiettivo della Federazione è che si arrivi alla definizione delle classifiche in base al merito sportivo, che è poi la linea ispirata dall'Uefa".

MERITO SPORTIVO - "Se poi non sarà possibile verranno trovate delle modalità che possano sempre valorizzare il merito sportivo. Si è lasciato aperto il discorso anche ad altre soluzioni ma la prima opzione è quella di giocare tutte le partite".