Asta: "Lo scorso anno mancavano alternative, con il Lecce banco di prova per loro"

Antonino Asta, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi alla sfida di domani contro il Lecce: "Con il Lecce per il Napoli sarà davvero la prova del 9, in virtù dei vari cambiamenti. Bisogna capire se le riserve potranno essere competitivi come i titolari. Lo scorso anno sono mancati i sostituti nei momenti topici, ora invece si dovrà capire se le alternative si dimostreranno importanti. Attenti al Lecce, mi ha fatto un'ottima impressione. E' formato da una miriade di buoni giocatori, per cui il Napoli dovrà fare attenzione".