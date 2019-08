Asta: "Quest'anno Ancelotti potrà giocarsela fino alla fine per lo scudetto"

L'ex centocampista di Napoli e Torino Antonino Asta è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Torino ha un'ossatura importante, ha mantenuto tutti i big della passata stagione, ma per fare bene sia il campionato che l'Europa League servono 2-3 pedine. Si sente parlare di Verdi, serve gente di quel livello".

Sul Napoli: "Ancelotti è un allenatore di un certo spessore per quello che riesce a dare alla sua squadra a livello di mentalità. La continuità sulla panchina azzurra sarà un vantaggio. Manolas e Koulibaly in difesa sono una coppia importante, ma anche l'attacco può far bene. Credo che gli azzurri potranno giocarsela fino alla fine per lo scudetto".