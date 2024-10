Atalanta, anche Gasperini mette pressione al Napoli: "È la favorita assieme all'Inter"

Quanto all'ipotesi titolo, Gasp tira fuori la sua Dea dalla corsa alla conquista del prossimo tricolore

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport a margine della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dei possibili obiettivi per la Dea, che alcuni vogliono in corsa per lo scudetto. L'allenatore nerazzurro ha spiegato dove punta a vedere la sua squadra a gennaio: "In zona Europa in campionato, ancora in corsa sui fronti Coppa Italia e Champions League. In Europa è tutto da conquistare, ma ho fiducia. Stiamo giocando belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio rispetto all'anno scorso a questo punto della stagione".

Quanto all'ipotesi titolo, Gasp tira fuori la sua Dea dalla corsa alla conquista del prossimo tricolore. Per lui, le favorite sono quelle indicate anche dall'allenatore juventino Thiago Motta: Inter e Napoli. Però "Juventus e Milan possono crescere. La classifica dice già tante cose dopo nove giornate".

A pesare sulle speranze dell'Atalanta, che difficilmente si può paragonare a queste big anche per il diverso approccio al mercato, c'è per esempio la netta sconfitta maturata contro l'Inter: "Siamo stati due spanne sotto - dice Gasperini - in questi due mesi siamo cresciuti, ma servono più di quattro gare per valutare i rispettivi progressi. Ne parliamo dopo il giro di boa".