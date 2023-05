Atalanta, Djimsiti: "Inter la più in forma ora che il Napoli ha già vinto"

Il difensore Berat Djimsiti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore Berat Djimsiti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell'Inter: "Giocatori di qualità, esperienza. E sanno portare a casa anche partite non giocate benissimo".

E' la squadra più in forma del campionato?

"Adesso che il Napoli ha già vinto lo scudetto, direi di sì".

Affrontarla a 72 ore dalla loro finale sarà un vantaggio?

"No: quando giocavamo in Europa, dunque ogni tre giorni, per me era molto meglio. Vinci o perdi, devi dimenticare, ripartire subito. Come farà l’Inter".