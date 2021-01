Atalanta, Gasperini attacca: "Per noi sarà la 4a partita in 10 giorni, per il Milan 3 in 12!"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa dopo l'1-1 in casa dell'Udinese ha criticato anche il calendario: "Stiamo giocando ogni tre giorni, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un'altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici. I cambi rispetto a Genoa sono stati Romero, Muriel, Miranchuk, parliamo di giocatori che possono giocare in ogni formazione".