Atalanta, Gasperini: "Contro Juve e Napoli raccolto un punto ma meritavamo molto di più"

vedi letture

Al termine del match perso contro il Napoli ieri sera al Gewiss Stadium, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Abbiamo fatto di tutto per vincere e devo dire anche la prestazione. Quando perdi così sei ancora più dispiaciuto e arrabbiato per certi aspetti però anche convinto che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tolto qualche piccolo errore che il Napoli è stato bravo a sfruttare. Usciamo con zero punti ma anche con la voglia di ripartire".

Gli errori?

"Fanno parte del calcio, soprattutto quando giochi contro squadre molto forti paghi. E' quel quid che ti manca per vincere anche questo di partite ma l'espressione è stata massima per tutti".

Giocare bene ma non portare a casa punti può incidere sulla testa dei giocatori?

"No. Quando fai questo tipo di partite no. Riparti su questa striscia, con questa voglia e con questa qualità che abbiamo messo in campo. Non solo col Napoli ma anche con la Juventus. Abbiamo raccolto in queste due partite ma meritavamo molto di più. Magari altre volte siamo stati un pizzico fortunati, questo non è un periodo giusto. Abbiamo incontrato squadra forti ma questa è la strada dell'Atalanta e quello che vuole fare l'Atalanta".