Atalanta, Gasperini fa il mea culpa: "Non siamo riusciti a preparare bene la partita di Napoli, io per primo"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è tornato sul ko di Napoli, parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Midtjylland: "Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche brutto dalla distanza. Ora però bisogna ripartire, non c'è tempo di pensare alla sconfitta. E' stata una giornata storta, ma dobbiamo tuffarci sulla Champions".