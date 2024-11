Atalanta, Gasperini sorride: “Scudetto? Parlarne ora non serve, mi gusto Inter-Napoli…”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Udinese vinto per 2-1.

In curva a fine gara cantavano "vinceremo il tricolor": vuole rispondere?

"Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Dopo c'è la realtà del campionato, parlare di scudetto non serve a niente. Pensiamo a giocare ogni partita, sia in Champions che in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare".

E' l'Atalanta più completa della tua era?

"Anche questo discorso non si può fare al momento, ci sono troppe poche partite. Si regge sul nucleo dell'anno scorso, poi dei giocatori come Samardzic e Kossounou si stanno inserendo. Oggi, in difficoltà nel primo tempo, abbiamo ristabilito concentrazione e questo è un grande segnale".

Dove guarderà Inter-Napoli?

"Penso a casa. La guarderò per vedere una bella partita, la classifica rimane quella. Non abbiamo ossessioni di classifica, abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato. Sono le prime due del campionato, partita da gustare".