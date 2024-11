L’Atalanta rischia il doppio svantaggio, poi ribalta 2-1 l’Udinese: 6° vittoria di fila e prima col Napoli

Vittoria in rimonta per la Dea che ora è prima a pari punti col Napoli dopo sei trionfi di fila. Un super gol di Kamara portava in vantaggio l'Udinese contro l'Atalanta dopo un altro gol annullato tra le polemiche. Al 45' al Gewiss Stadium la squadra bianconera era in vantaggio per 1-0 nonostante tante occasioni sprecate ed anche un rigore non assegnato. Poi la rimonta dei nerazzurri nel secondo tempo con il gol di Pasalic e l'autorete di Toure. Vittoria per 2-1 e primo posto momentaneo per la squadra di Gasperini aspettando Inter-Napoli.