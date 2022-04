Atalanta, Gasperini: "Sul terzo gol del Napoli ci sono stati quattro errori, l'ultimo è di Musso"

"Ho avuto la sensazione di avere fatto un'ottima gara, una delle migliori, ma non con l'attenzione di una squadra che è un obiettivo".

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia della situazione di Musso e, più in generale, dell'andamento in campionato. "Su quell'azione (terzo gol del Napoli, ndr.) ci sono stati quattro errori, l'ultimo è il suo. Abbiamo sbagliato a scalare con tre giocatori, purtroppo quando si prende il gol c'è sempre la concomitanza, c'è chi non rimedia all'altro. Ho avuto la sensazione di avere fatto un'ottima gara, una delle migliori, ma non con l'attenzione di una squadra che è un obiettivo. Esserci allontanati ci ha tolto un po' di attenzione, succede a tutti. Per noi l'obiettivo Scudetto era esagerato, ma non era una misura lucida su quello che poteva essere il nostro campionato. La dovremmo recuperare velocemente, per raggiungere almeno l'Europa. Qui abbiamo concesso poco e sarà fondamentale, contro il Lipsia, di avere disattenzioni, soprattutto se ripetute nella stessa gara".