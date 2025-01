Atalanta, Hien in conferenza: "Gol Lukaku? Non ho capito perché ero su Anguissa..."

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Napoli: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma vogliamo sempre vincere, ci sono tante cose buone da prendere, tante da migliorare, vogliamo sempre farlo".

Come mai ha lasciato Lukaku sul terzo gol?

"Difficile dirlo, non ho ancora visto il gol, non ho capito perché ero con Anguissa, ma può succedere, possiamo sicuramente fare meglio".

Sta crescendo sempre di più.

"Vedo sempre le partite per migliorare, gioco con difensori forti, posso sempre imparare qualcosa da loro, per me è più facile, secondo me oggi abbiamo fatto tutti noi una buona prestazione".

Cosa è cambiato rispetto all'andata?

"Penso che abbiamo fatto una buona partita, come anche al Maradona, penso anche che loro hanno giocato meglio rispetto a Napoli, non hanno creato tanto, ma hanno fatto gol, è la loro forza".