Atalanta, Kolasinac: "Servirà una difesa compatta contro il Napoli"

In vista del big mach contro il Napoli, Sead Kolasinac non teme i Campioni d'Italia

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Ogni incontro può essere decisivo. Le partite contro squadre come il Napoli sono importanti, ma solo a fine stagione potremo dire quali sono state le svolte". In vista del big mach contro il Napoli, Sead Kolasinac non teme i Campioni d'Italia. "Affrontare attacchi come quello del Napoli - aggiunge a La Gazzetta dello Sport - richiede una difesa compatta e una lettura attenta del gioco. La collaborazione di squadra è fondamentale per neutralizzare le loro minacce".