Atalanta, Marino ribadisce: "Con la Juve episodi che bruciano. Il VAR ci gira contro"

"Per noi è finita una settimana difficile, ma c'è grande rabbia per come è terminata la partita". Dopo il duro sfogo ai microfoni di DAZN e l'attacco all'ex arbitro Marelli sugli episodi arbitrali nell'immediato post gara contro la Juventus, il dg dell'Atalanta, Umberto Marino, ribadisce ai canali ufficiali del club nerazzurro l'amarezza per il pareggio: "L'1-1- brucia, ma la squadra ha fatto una grande prestazione e dobbiamo ripartire da questo per affrontare il prossimo turno in Europa League con l'Olimpyacos. Una gara per noi importantissima perché crediamo tanto all'Europa".

I due episodi discussi.

Il dirigente dell'Atalanta, poi, prosegue con l'analisi dei due principali episodi arbitrali della gara, ovvero l'uscita di Szczesny e il tocco di De Ligt: "Sono due episodi che bruciano, che danno fastidio, soprattutto perché analoghi comportamenti sono stati interpretati in maniera diversa in passato, anche sulla nostra pelle. Non siamo fortunati, il VAR ci gira contro. Inutile fare altre polemiche, risponderemo sul campo. Siamo una società abituata a cadere e a rialzarsi ancor più determinata di prima. Dobbiamo essere forti e ripartire, la stagione è molto lunga e dovremo avere grande forza mentale per affrontare anche questi ostacoli".