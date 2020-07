Atalanta, Pasalic: "Ottima gara specie in difesa, dopo i due gol a inizio ripresa tutto facile"

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta e autore di uno dei due gol che hanno permesso ai nerazzurri di battere il Napoli, ha parlato al sito ufficiale.

E' stato un gol importante che vi avvicina ai vostri obiettivi? "Il Napoli è partito bene in queste partite della ripresa, però noi abbiamo fatto una gara ottima soprattutto in difesa, facendo i soliti gol. E' una vittoria molto importante che ci dà una spinta in avanti. Dobbiamo continuare così".

Avete vinto la partita all'inizio della ripresa. "Abbiamo fatto gol dopo due-tre minuti nel secondo tempo e dopo è stato più facile gestire la partita".

Settima vittoria di fila in campionato, un record per i tifosi? "Quando il campionato è ripreso abbiamo detto che dovevamo portare il sorriso al nostro popolo. Lo stiamo facendo e vogliamo continuare così".

Un gol importante, il primo 100% atalantino? "Sto cercando sempre di aiutare la squadra, il ruolo non importa. Il miglior modo possibile è fare gol anche se non ci riesco sempre, ma l'importante è aiutare la squadra".

Testa subito al Cagliari? "Si gioca ogni tre giorni e la testa va subito alla prossima sfida perché dobbiamo continuare così, e dare seguito a questo filotto".