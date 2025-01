Atalanta, Percassi a Dazn: "Gara dura, serve il giusto approccio! Su Samardzic..."

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, prima del match col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "La viviamo come una sfida d'alta classifica, ma col giusto approccio. Abbiamo giocato tante partite importanti, il percorso è ancora lungo, siamo felici di giocare partite così difficili".

Su Samardzic. "E' molto giovane, siamo molto contenti perché si sta comportando in maniera eccellente. Il suo percorso di crescita all'Atalanta è evidente, è bravo il mister a individuare i momenti giusti per sfruttare le sue caratteristiche".

Avete pensato di agire sul mercato per la difesa dopo l'infortunio di Kossounou? "Speravamo di aggiungere un giocatore in più con Scalvini, che invece sostituirà Kossounou. Non pensiamo a oggi di dover intervenire con urgenza, ma se ci fossero delle opportunità le valuteremo e saremo pronti a coglierle".

Sta per tornare Scamacca. "Siamo molto contenti del fatto che ieri si sia allenato con la squadra. Dobbiamo essere cauti nel gestirlo, bisognerà dargli il tempo per riabituarsi a lavorare con il gruppo, questione di qualche settimana e poi si troverà il momento giusto per convocarlo. Ma già il fatto che sia tornato ad allenarsi col gruppo è molto importante".