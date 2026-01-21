Atalanta, Percassi: "Maldini? Centrato l'obiettivo Raspadori, per le uscite vedremo alla fine"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match casalingo contro l’Athletic Bilbao valido per la League Phase di Champions.

Atalanta più di stampo europeo?

"Il percorso fatto dall'Atalanta fino ad oggi in Champions è un qualcosa di straordinario, mentre in campionato ogni tanto abbiamo peccato. L'obiettivo è di continuare il percorso di crescita".

Entrare nelle prime otto sarebbe qualcosa di meraviglioso?

"Fino ad ora la classifica è fantastica, ma ogni partita in Champions è complicata. L'Athletic è la terza squadra in Spagna per numero di trofei, sono abituati a competere. L'Atalanta dovrà dare il meglio di sé per muovere la classifica".

Il futuro di Maldini?

"Il nostro obiettivo era cogliere un'opportunità che si è presentata con Raspadori, che seguivamo da tempo e che ci piaceva. Poi, per le uscite, vedremo gli ultimi giorni di mercato cosa può succedere".