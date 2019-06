Atalanta, Percassi sull'affare Napoli-Zapata: "Ragioneremo solo dinanzi a cifre irrinunciabili"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio, all'interno di Maracanà: "A Bergamo stiamo ancora sognando, siamo storditi per un grande risultato. Bello e inaspettato, stagione fantastica", esordisce il patron nerazzurro, commentando la storica qualificazione in Champions League. Al comando, ovviamente, ci sarà Gasperini: "Abbiamo risolto tutto in poche ore, programmando il futuro l'ho visto soddisfatto. Stiamo guardando a un panorama di mercato completo".

Rinnovo Pasalic? Su Zapata c'è il Napoli...

"È stato determinante nel finale di campionato, mio figlio Luca è a Londra per concretizzare il tutto. L'intenzione è quella di continuare, ora bisognerà parlarne con il Chelsea. Il nostro obiettivo è tenere tutti i più forti e integrarli con nuovi acquisti di qualità. A cifre irrinunciabili ci ragioneremo, ma la struttura deve restare solida".

Che parere ha sulla Superlega?

"La Superlega è una roba che non sta né in cielo e né in ter