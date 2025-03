Atalanta, Ruggeri: "Inter la più forte. Noi giocato alla pari ma hanno vinto con gli episodi"

vedi letture

Il laterale dell'Atalanta Matteo Ruggeri, dal ritiro della Nazionale italiana, tra i vari argomenti ha commentato anche il ko di ieri nella sfida-scudetto contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le ultime 24 ore tra il ko con l'Inter e il risveglio con il primo raduno azzurro?

"Ieri eravamo consapevoli che affrontavamo la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato per buona parte della partita alla pari. Però l'Inter è stata determinante negli episodi ed è riuscita a vincere. È la squadra più forte del campionato. Per quanto riguarda la convocazione, ripeto: cerco di dare il massimo, devo ringraziare Spalletti e Gasperini per questa occasione".

Gasperini è un tecnico bastone e carota, Spalletti forse è sulla stessa falsariga. Ti piacciono questi allenatori?

"Penso che mister Gasperini, almeno parlo per me, mi ha cresciuto molto, prima come uomo e poi come calciatore. Ti spinge a non accontentarti mai. Spalletti penso sia simile, non lo conosco ancora bene ma come pensiero di gioco mi sembrano simili. È una cosa positiva, avendo Gasperini: cercherò di mettermi in mostra e dare il massimo".