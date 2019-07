Atletico, Simeone su James: "I giocatori vanno e vengono, fino alla fine del mercato può succedere di tutto"

Il Mundo Deportivo riporta alcune dichiarazioni di Diego Pablo Simeone su James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli ma anche dell'Atletico Madrid. Vago l'argentino nella sua risposta: "Fino alla fine del mercato i giocatori possono andare e venire, non sia mai cosa piò succedere. Per come i calciatori vengono gestiti dai propri agenti... speriamo di poter continuare a lavorare pensando alla prossima stagione" le sue parole sul talento colombiano.