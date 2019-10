AUDIO - Ancelotti intervistato da Del Genio: "Verona fisico nei duelli, creammo di più col Cagliari. Sul Salisburgo e Ghoulam..."

A Kiss Kiss Napoli nel post-partita il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti è stato intervistato da Paolo Del Genio.

Partite facili quest'anno davvero non esistono, tutte le squadre hanno risorse. Anche col Verona bisogna soffrire a tratti. "Il primo tempo è stato un po' così, abbiamo perso un po' il filo difensivo, ci siamo un po' disuniti, poi pian piano siamo entrati in partita e ci ha aiutato molto il gol del vantaggio. La seconda parte della gara è stata invece gestita bene sia a livello difensivo che offensivo. Non abbiamo giocato una partita di grandissima qualità ma era una partita che si giocava tanto sui duelli. Il Verona è una squadra molto fisica, per questo la squadra ha mostrato una buona maturità"



L'attaccante che fa gol cambia il mondo. Col Cagliari si creò molto di più senza lasciare niente, ma tutti delusi per il risultato, ora tutti contenti pur creando meno e concedendo di più. Il calcio va analizzato così. "Certamente, è così. In certi momenti il risultato è molto importante perchè rasserena l'ambiente. C'è stata una vigilia un po' tormentata, questa vittoria ci aiuta anche se sappiamo che dobbiamo giocare meglio. Ogni partita bisogna interpretarla nella maniera giusta".



Milik giocatore importante, finalmente ritrovato fisicamente. Inizia ora la sua stagione. "Gli attaccanti vivono molto di momenti, di condizione fisica, lui ha avuto un problema fisico da risolvere e ora sta bene. Il gol con la Polonia per lui è stato molto importante".



Due gare fuori pur mancando Mario Rui, Ghoulam lo state gestendo fisicamente? "No, a seconda della impostazione che vogliamo dare alla partita scegliamo chi schierare, in base alla fascia su cui spingere. Mettendo Younes, ho dovuto tenere il terzino sinistro bloccato. Ecco perchè ha giocato Di Lorenzo".



Salisburgo decisiva? "Abbiamo il doppio confronto con loro. In queste due partite si deciderà la nostra qualificazione. E' una partita di alto livello, loro giocano ad altissima intensità ma magari non sono esperti. Sarà importante far valere l'esperienza e il carattere della nostra squadra".