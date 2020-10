AUDIO - Bazzani: "Il Napoli è la più forte del campionato! Ha la rosa più completa"

L'ex attaccante Fabio Bazzani, oggi allenatore, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto a TMW e così ha parlato del ko dell'Atalanta a Napoli: "Avevano tanti nazionali in giro e arrivavano dalla sosta. Hanno sbagliato giornata per sbagliare prestazione, hanno incontrato la squadra più forte, più in forma e anche più pronta. Hanno piazzato innesti importanti come Osimhen davanti e Bakayoko in mezzo... L'avversario più scomodo per smascherare una prestazione sbagliata. Attenzione, dico io: l'Atalanta ha sbagliato, sì, ma di là c'è la squadra più completa e secondo me oggi più forte del campionato".