AUDIO - Bonanni: "Oggi tutto è amplificato perché il Napoli è reduce da qualcosa di staordinario"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Ospiti: Ceccarini:" Italiano ha sdoganato il 3-5-2. Nella Lazio il problema è tecnico." Garbo:" La cosa grave di Osimhen è la contestazione tattica. La Lazio sembra aver sbagliato gli acquisti." Bonanni:" Sarri fatica ad inserire i giocatori nuovi. Inter la squadra più forte" Impalllomeni:" Inaccettabile il comportamento di Osimhen

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A.

Osimhen dovrebbe essere fermato per un turno dopo quanto fatto?

"E' dura. Chi arrivava dopo Spalletti avrebbe faticato, chiunque fosse arrivato. Oggi tutto è amplificato perché lo scorso anno hanno fatto qualcosa di straordinario. I tifosi si aspettano di più e anche i giocatori. E' qualcosa di complicato e non vorrei essere in Rudi Garcia".