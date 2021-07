AUDIO - Braglia contro ADL: “I problemi partono da lui, non si riesce mai a stare tranquilli”

Per dire la sua sul mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

L'Atalanta è da considerare da Scudetto?

"L'anno scorso ha avuto un problema, perché il dualismo Gollini-Sportiello non ha fatto bene. L'alternanza in porta non fa mai bene. L'arrivo di Musso va bene. L'Atalanta non ha una pressione psicologica rispetto alle altre, quindi può giocare serenamente. E poi inciderà tanto il pubblico. Secondo me l'Atalanta è alla fine di un ciclo e può puntare allo Scudetto".

Napoli, per Spalletti subito la grana Insigne:

"Il problema del presidente a Napoli salta sempre fuori. Durante l'anno nonsi riesce mai a stare tranquilli. Se Spalletti riuscirà a domare il presidente, saprà far bene. Se non è Insigne, poi ci sarà qualche problema. Si deve giocare con un equilibrio importante e in un ambiente tranquillo".

Avrebbe preso Donnarumma a zero e ceduto Szczęsny?

"No, anche alla cifra che gli ha dato il PSG. Se una società non sta in piedi, è inutile. Credo che il polacco sia un portiere affidabile, Donnarumma in prospettiva di sicuro è più forte".