AUDIO - Braglia sicuro: "La Juve ha nove vite, Allegri vincerà comunque il campionato"

Per dire la sua sulle prime due giornate di campionato, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia: "Alla Juventus manca una figura come John Elkann: chi comanda nella società? Lui o Agnelli? Allegri era stato mandato via da Nedved, che è ancora nel club e ora vogliono far sembrare sia tutto risolto. A prescindere però dai due passi falsi, sono convinto lo stesso che la Juventus vincerà il campionato. La Juve è come un gatto, ha nove vite. Ha sempre tempo per poter recuperare terreno e gap dai primi posti. C'è un valore tecnico importante, Allegri conta dal punto di vista gestionale, non dal punto di vista del gioco. Il valore della Juventus è già ottimo così".