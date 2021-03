AUDIO - Braglia sta con Gattuso: "Fa gruppo e risultati, a Napoli il problema è la società"

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi del giorno. Ecco le sue parole.

Juventus, i media parlano di Pirlo maestro precario. Che ne pensa? "Per me Napoli e Juventus arriveranno terza e quarta, rimarrà fuori l'Atalanta. La Juve alla fine è sempre la Juve, la rosa dei bianconeri è tale che le difficoltà riesce a superarle e il valore verrà fuori. Il Napoli? Gattuso riesce a fare gruppo e a portare a casa il risultato, ho fiducia in lui e nel suo lavoro, lo ha dimostrato anche in passato. Il problema lì è la società".