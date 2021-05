AUDIO - Brambati distrugge Pirlo: "Se fossi un dirigente del Crotone non lo prenderei"

A parlare dei temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juventus-Inter, come andrà?

"Non abbiamo visto gioco per tutto l'anno, non credo lo tirino fuori ora. Non ci sono mai state idee. La Juve si è sempre aggrappata ai singoli, molte partite in cui non c'è stato Ronaldo si dovevano risolvere col peso del proprio organico. E invece non è stato così. Non riesci ad andare in Champions per qualche punto. Quando sono mancati elementi importanti, la Juventus non ha mai fatto vedere niente".

Con la Coppa Italia e la qualificazione Champions, la stagione di Pirlo sarebbe esaltante, come ha detto Repice?

"Oggi, se fossi un dirigente del Crotone e devo tornare in Serie A, non so se prenderei Pirlo".

Gasperini rimane all'Atalanta?

"Tottenham e Monaco lo hanno contattato. All'Atalanta ha trovato l'ambiente ideale, però andare a Londra magari vale di più. So che si è sentito con Ancelotti, che lo ha consigliato di venire lì, il suo calcio sarebbe esaltato. Per quello che ha fatto all'Atalanta mi risulta strano che ancora non abbia avuto la possibilità di fare il grande salto".

Gattuso può essere da Juventus?

"Sì, sicuramente sarebbe una figura giusta. Ma per sostituire Pirlo ce ne sono anche altri 3-4 adatti. Non so se cambieranno però allenatore, non c'è certezza di questo. Senza Champions certo sarebbe difficile".

Cannavaro tecnico e Lippi dt?

"Devi andare sul sicuro e con lui non lo fai. Ha fatto bene in Cina ma è un altro campionato".