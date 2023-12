AUDIO - Brambati: "Ecco qual è il limite del Napoli di quest'anno, ma se vince con l'Inter è da Scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

Napoli-Inter il big match del weekend: "Se vincesse il Napoli, rientrerebbe di diritto nel giro Scudetto. Anche se anche ora è ancora tutto aperto. L'Inter è più solida e cinica, ma sono i due organici più completi dal campionato comunque. Per ora però le seconde linee dell'Inter non sono proprio tutte all'altezza delle prime, questo va detto. Però credo che siano due squadre che possono lottare per il titolo fino alla fine. Su Meret poi dico: è stato protetto nel primo anno di Spalletti, quando ne ha combinate di tutti i colori, si è smacchiato di questo peso con la conquista dello Scudetto con un'annata buona, con la piazza che non era proprio contenta di lui, ma sappiamo che quando il portiere compie delle incertezze, sono talmente visibili e impattanti che è logico che finisce nel mirino".

Dietro il Napoli non convince: "Natan non è Kim, ma tutti devono dare di più. Non è più la difesa dell'anno scorso, non so perché. Forse stando dentro si potrebbe capire, magari Kim dava tranquillità a tutto il reparto".