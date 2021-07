AUDIO - Brambati: "Fossi Insigne mi sentirei poco considerato rispetto a ciò che ho dato al Napoli"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, ADL lancia un nuovo messaggio a Insigne:

"Ha riversato tutta la responsabilità sul rinnovo sul giocatore. Scarica le responsabilità di un possibile addio sul calciatore, ma lo fanno tutti. Io, se fossi Insigne, mi sentirei poco considerato rispetto a quello che ho dato al Napoli. Io credo che si stia già guardando in giro e che delle offerte siano arrivate. Per come ha fatto questo Europeo, un'offerta migliore di quella che gli ha fatto il Napoli la trova".