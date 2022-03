AUDIO - Brambati: "I risultati prima della sosta cambiano tanto. Se il Napoli vince, è lì"

"Un risultato negativo per una di queste squadre può avere degli strascichi".

A Tmw Radio, , il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha commentato il tonfo negli ottavi di Champions della Juventus e non solo.

Il ko può avere dei risvolti negativi anche in campionato?

"Mi hanno detto ieri sera che Chiellini, Dybala e Bernardeschi non stavano bene e che ha iniziato a fare la prima sostituzione quando è andato in svantaggio perché l'impiego dall'inizio poteva portare a perderli fino a fine stagione. Per me per il quarto posto non è chiuso il discorso. Farà fatica anche a vincere con la Salernitana. Con chi giocherà, se queste sono le condizioni? Ieri mancavano tanti titolari. Questa è una squadra che lo scorso anno ha rischiato di arrivare quinta. Il Villarreal è una squadra che ti può eliminare, come ha fatto".

Inter-Fiorentina, per i nerazzurri è l'ultimo treno Scudetto? Roma-Lazio, per chi vale di più?

"Non sono decisive ma importantissime, non solo per la classifica ma dal punto di vista psicologico. Un risultato negativo per una di queste squadre può avere degli strascichi. L'Inter ha una partita delicata, d'ora in avanti rischi sempre. Un mezzo passo falso può condizionarti. Andare alla sosta con un risultato negativo o positivo cambia tanto. Il Napoli, se vince, è lì. La Fiorentina non è una squadra facile da incontrare e i nerazzurri lo sanno. Per la Roma è importante per la piazza, per la Lazio invece per la classifica, perché deve guardare avanti. Alla penultima avrà la Juve, occhio. Se vince il derby va a insidiare il quarto posto".