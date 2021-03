AUDIO - Brambati: "Idee poco chiare, c'è il rischio di fare lo stesso errore della Juve"

Per dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati.

Napoli, con l'addio di Gattuso in pole c'è Juric:

"La società dovrebbe avere le idee chiare. Se hai il dubbio di scegliere tra Allegri e Sarri è come scegliere Polo Nord o Sud. Sono due personaggi completamente differenti. Vuol dire che hai le idee confuse. Tra Allegri e Juric non c'è troppa differenza come modo di intendere il calcio, per esempio. Non vorrei che il Napoli facesse lo stesso errore della Juventus quando è passata da Allegri a Sarri".

Ma Allegri dove andrà?

"Lui ha detto che vuole rientrare a giugno. Il problema non è solo il contratto ma anche il progetto tecnico che vuole e quanto costa il suo progetto tecnico. Il problema non è solo acquistare dei giocatori, ma anche vendere quelli che non vuoi più".

Chi rischia di più nel prossimo turno?

"Credo che per la situazione che sta vivendo la Juventus e anche il Torino credo che questa sia la sfida tra le più delicate del weekend. L'obiettivo Champions la Juve non può non centrarlo. Sarebbe una catastrofe, a livello economico e di progetto generale. Rischia anche il Torino, che non doveva essere una squadra che doveva lottare per retrocedere".