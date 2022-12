AUDIO - Brambati: "Le amichevoli valgono zero, il Napoli ha un doppio vantaggio"

A parlare delle notizie che riguardano la Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Caso plusvalenze riaperto dalla Procura Federale: "Io è dal '99 che sento parlare di plusvalenze e tutte le volte vengono fuori casini che finiscono nel nulla. Mi ricordo già di quando si diceva che lo scambio Pjanic-Arthur fu uno scambio di plusvalenze, come quello di Spinazzola. Da quanto tempo parliamo di illeciti sulle plusvalenze, ma se ne parla normalmente. Se è un illecito lo si dica subito, una volta per tutte. Secondo voi in Inghilterra non fanno le plusvalenze?".

Cosa stanno dicendo le amichevoli ora? Su chi punta? "Alle amichevoli do un valore pari a zero. Le rose sono ancora incomplete, quindi i segnali che arrivano non sono veritieri. Il vantaggio del Napoli è numerico e psicologico, deve sfruttare questa situazione e Spalletti sia bravo per poterlo sfruttare".