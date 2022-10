AUDIO - Brambati: "Lo Scudetto di Spalletti al Napoli sarebbe come quello di Ranieri al Leicester"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle italiane in Champions e non solo.

TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle italiane in Champions e non solo.

Napoli e Inter, a chi dedicare un messaggio oggi? "A Spalletti di complimenti. Ha una squadra nuova, gli sono partiti tanti giocatori importanti, di personalità, che erano più abituati a giocare ad alti livelli. Non solo non si è vista la differenza, trovo addirittura una squadra atleticamente straripante e che gioca come se giocasse da anni insieme. Brava la dirigenza a far fruttare le uscite a livello economico e le entrate a livello tecnico, cosa che si richiede a una dirigenza di livello. Se dovesse arrivare Spalletti allo Scudetto col Napoli, sarebbe una medaglia come Ranieri col Leicester. Mi farebbe piacere per lui e i tifosi napoletani".