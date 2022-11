AUDIO - Brambati: "Napoli, una vittoria a Bergamo sarebbe scossone per la Serie A"

"L'Inter ha l'organico per lottare con Milan e Napoli, ma la squadra di Spalletti può dare una bella botta psicologica alle rivali".

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervennuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juventus-Inter lo scontro più importante?

"Per me è una giornata importante non per Juventus e Inter ma per il Napoli. Dovesse vincere a Bergamo daresti un bello scossone al campionato. La Juve non sarà mai nel giro Scudetto, l'Inter può rientrarci. L'Inter ha l'organico per lottare con Milan e Napoli, ma la squadra di Spalletti può dare una bella botta psicologica alle rivali".

Quindi Juve già fuori?

"Io levo la Juventus non solo per i punti ma per quanto ho visto in campo, ossia poco o niente. non ci sono le basi per dire che la Juventus rientri. Dall'altra parte l'Inter con l'organico completo è competitivo".

Mourinho-Allegri, chi fa la differenza oggi?

"Dal punto di vista tecnico-tattico nessuno dei due fa la differenza. Mou la fa mediaticamente, sfrutta molto al sua capacità di spostare certe decisioni, influenza tutto l'ambiente. Dalla Juve mi aspettavo molto di più ma hanno sbagliato dal punto di vista atletico. Anche da Mourinho mi aspettavo di più. E' vero che mancano Dybala e Wijnaldum, ma la Roma potrebbe fare di più".

Possibile un tracollo del Napoli?

"Per me no. Inter e Milan possono però fare dei filotti, quindi il Napoli non può sbagliare mai. Il Napoli non è abituata a stare lì in alto, a subire anche certe pressioni. Mi piacerebbe il Napoli che vince, ma sarà comunque difficile con Inter e Milan lì".