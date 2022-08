AUDIO - Brambati ricorda Garella: "Aveva uno stile tutto suo, ma era efficace"

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha ricordato ai microfoni di Tmw Radio l'ex portiere del Napoi Claudio Garella, scomparso oggi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha ricordato ai microfoni di Tmw Radio l'ex portiere del Napoi Claudio Garella, scomparso oggi: “Io ho avuto il piacere di giocare contro questo portiere, che per quanto fosse grande ha sempre vissuto con modestia la propria condizione. Io sono cresciuto nelle giovanili del Torino, allenato da Sergio Vatta, che si vantava tantissimo di aver avuto tra le sue fila proprio Garella. Aveva un suo modo di parare che si è evidenziato nel Verona e soprattutto nel Napoli. Di certo non era bello da vedersi da un punto di vista stilistico, ma riusciva ugualmente ad essere efficace. Sessantasette anni sono in ogni caso troppo pochi”.