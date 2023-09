AUDIO - Brambati rilancia: “Più di un azzurro pensa che tra Garcia e Spalletti c'è un abisso"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati

Il Tackle di Brambati Ospite: Alessandro Cucciari Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati: "Ho sentito questo procuratore di un giocatore importante del Napoli, che mi ha detto che il suo calciatore ha detto che tra Spalletti e Garcia c'è un abisso. Io non sono rimasto molto sorpreso. A che livello l'abisso? Non ho approfondito, perché sono entrato in punta di piedi e non sono andato oltre. La verità è che credo che non è l'unico calciatore che la pensa così. Quando arriva un tecnico nuovo, soprattutto dopo che hai vinto, i paragoni li fai.

Qui è scattato un paragone. Comunque diversi tecnici hanno rifiutato di andare dopo Spalletti a Napoli. Era un leader, non solo un tecnico. Arrivare lì e poi cominciare a fare delle cose particolari dal punto di vista tattico non è andato bene. La sostituzione col Genoa nel finale di Kvaratskhelia è un messaggio al gruppo che lui è il capo e decide lui, ma è un messaggio sbagliato in quel momento".