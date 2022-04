AUDIO - Brambati: "Spalletti è l'ultimo responsabile! Squadra senza personalità..."

Massimo Brambati, ex giocatore, ospite di Maracanà su TMW Radio.

TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex giocatore, ospite di Maracanà su TMW Radio. Di seguito il podcast completo e un estratto del suo intervento:

Un commento sulla giornata di campionato?

“La copertina è dell’Inter, che ha vinto contro la Roma, una delle squadre più in forma del momento. Dopo alcune difficoltà Inzaghi ha in mano lo scudetto ed è in finale di Coppa Italia. Se ci fosse stato Conte in panchina, i nerazzurri avrebbero avuto 10 punti in più”.

Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Cuadrado, l’ennesimo giocatore fuori…

“In negativo metto lo staff di Allegri dopo l’infortunio di Cuadrado, che rischia di saltare la finale di Coppa Italia: l’elenco degli infortunati della Juventus è lunghissimo, pensate sia una cosa normale? La gente fa finta di niente, gli stop sono stati quasi tutti muscolari. In estate bisognerà fare tanti cambiamenti, tra preparatori e medici, in casa Juventus”.

Lotta a due per lo scudetto: chi vedi favorita tra Inter e Milan?

“Scelgo l’Inter perché credo sia più completa in ogni reparto. In attacco ha dei giocatori che il Milan non ha. La squadra di Pioli va avanti più col cuore che con le capacità tecniche. L’Inter è più mentalizzata e ha più giocatori abituati a vincere. Il recupero Bologna-Inter è stato fissato per mercoledì, ma mi chiedo perché il Bologna abbia giocato domenica e i nerazzurri sabato? Un giorno in più di recupero fa una grande differenza”.

Il crollo del Napoli?

"Spalletti è l'ultimo dei responsabili. Ha una squadra senza personalità. Ieri errori giganti di alcuni singoli, penso a Meret o Malcuit. De Laurentiis ha litigato con tutti: per far casino con Ancelotti vuol dire che ci vuoi mettere del tuo".