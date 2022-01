AUDIO - Bucchioni a sorpresa: "Vlahovic-Juve? Con quei soldi una Fiorentina più forte"

Il giornalista Enzo Bucchioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare dell'imminente affare Vlahovic-Juventus: "Nel momento in cui si è fatto male Chiesa è cambiato tutto, è quello il momento chiave. Vlahovic la Juve ce lo aveva già in mano, senza Chiesa le chance Champions diminuivano e sarebbe un disastro non centrarla. Non entrare in Champions comporterebbe problemi con sponsor e giocatori che non vorrebbero venire o rimanere. Hanno pensato di spendere ora per recuperare dopo. Firenze è in subbuglio perché il giocatore anche di recente aveva ribadito che voleva rimanere fino a giugno e voleva regalare l'Europa alla Fiorentina. Che voleva andare via lo sapevano anche i sassi .E' una cosa traumatica, inaspettata, ma sarà un trauma che si supererà. Il tema ora è un altro: i tifosi della Fiorentina devono pensare che Donnarumma se n'è andato via a zero dal Milan, la Fiorentina almeno si è salvata in calcio d'angolo. Con questi soldi si può fare una Fiorentina più forte. Lui voleva andare alla Juve già a sedici anni, vuole diventare forte come Ibrahimovic".