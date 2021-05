AUDIO - Cagni: "Se il Napoli non batte lo Spezia non potrà più pensare alla Champions"

Per parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Che farà la Juventus con Pirlo? "Se non hanno un allenatore, stanno sbagliando. Che sia Pirlo o un altro, non si può aspettare se arriva la Champions o meno. Così come il Milan con Pioli. La programmazione deve essere fatta in un certo modo, se vuoi fare le cose giuste. Ci vuole un gestore che sappia gestire la squadra, i momenti, tutto quanto. Ci vuole una persona esperta e vincente. Gli allenatori oggi contano di più".

Conte tornerebbe alla Juventus? Sarebbe l'ideale? "Per me rimane all'Inter Conte, lui vuole vincere e fare bene in Champions. Dovrebbero cambiare tante cose in casa bianconero. Mi piace Zidane, oltre ad Allegri".

Juventus-Milan spareggio Champions. Per quale delle due restare fuori dalla Champions sarebbe più doloroso? "Per entrambe ma forse più per la Juve, che aveva obiettivi diversi. Napoli e Lazio devono vincere contro Spezia e Fiorentina, altrimenti non devono pensare alla Champions".